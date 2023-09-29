Her yerde vahşet

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Ali Y. (38), Kanalıcı Mahallesi’ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T’ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.

Medine Y hayatını kaybetti. Evde yaralı halde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ali Y’nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu. Çocuklardan A.V.Y. ile İ.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MERSİN: KADININ BOĞAZI KESİLDİ

Mersin’de Tarsus ilçesinde önceki akşam işten eve gelen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü’yü (48) yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Polis, cinayet şüphelisini tespit edip, yakalamak için harekete geçti.

ADANA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde ise Sedat Yüksel ile nişanlısının babası M.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sedat Yüksel, evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kızının nişanlısına öfkelenen M.K., evden aldığı av tüfeği ile Yüksel’e ateş açtı. Yüksel’in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yüksel, kurtarılamadı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.K. ile kardeşi Y.K.’yı gözaltına altına aldı.

KONYA: DAMADINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Konya’nın Meram ilçesinde bir kişi, kızının dini nikahlı eşini sopayla vurarak öldürdü.

Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Veysel Alkılınç, evde kimsenin bulunmadığı sırada kızına kötü davrandığı gerekçesiyle Selahattin Güngör ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alkılınç, sopayla Güngör’e saldırdı.

Güngör başından aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Damadının yerden kalkmaması üzerine endişelenen Alkılınç, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Sağlık görevlisinin kontrol ettiği Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan Alkılınç’ın ilk ifadesinde ”Damadım, kızıma kötü davranıyordu. Uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik. Sopayla dövdüm.” dediği öğrenildi.



