Her şeyden habersiz

7,7 ve 7,6'lık depremlerde en çok hasar gören şehirler arasında yer alan Hatay'da iki küçük çocuk, bir market sepetinde; yıkılan binaların ortasında yaşananları anlamaya çalışıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.