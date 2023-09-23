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Hadise siyahlar içinde

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Hadise siyahlar içinde
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Hadise sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı son olarak Instagram hesabından sırt dekolteli siyah mini elbisesiyle olan pozlarını paylaştı. Takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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