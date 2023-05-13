Gözler Türkiye’ye çevrildi

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başında olacak

Türkiye’de seçmenler, beş yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için yarın sandığa gidecek.

Ülkede cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 14 Mayıs'ta, 3 cumhurbaşkanı adayı ile 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Seçimlerde, 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki gün adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ancak İnce’nin adaylıktan çekilmesi oy pusulalarında değişikliğe yol açmayacak.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

