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Geriye fotoğraf albümleri kaldı

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Enkazdan çıkan ailelere ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar, yürek yakıyor

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Geriye fotoğraf albümleri kaldı
Kahramanmaraş'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar, duygulandırıyor.
Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümleri dikkati çekiyor. Site sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf görenleri duygulandırıyor.
Fotoğraflar arasında bulunan küçük bir kız çocuğunun “Benim annem bir melek” yazısının önünde çektirdiği kare ile “Yılın En Mükemmel Öğretmeni”ne yazılı küçük plaket, depremin geride bıraktığı acı izler arasında yer aldı.
 
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