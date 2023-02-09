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Gaziantep'in dağlık köylerine helikopterlerle yardım ulaştırılıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerindeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

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Gaziantep'in dağlık köylerine helikopterlerle yardım ulaştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı.

Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı

Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı

“Mehmetçik, karadan da gıda ve erzak ikmali yaptı”

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı.

Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı

Bu arada jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı’ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye koordine edilen yardım malzemelerini ulaştırdı.

Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı

“Mehmetçik, çadır ve konteyner kurdu”

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve yanı sıra 1.090 çadır ve 137 konteyner kurdu.

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