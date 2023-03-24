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'Gamzeli Güzel'den üzücü haber

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Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından, 'Gamzeli Güzel' olarak tanınan Bahar Öztan, dört kez yendiği kansere yeniden yakalandığını açıkladı

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'Gamzeli Güzel'den üzücü haber
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'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan, 'Gamzeli Güzel' olarak tanınan Bahar Öztan, dört kez yendiği kansere yeniden yakalandığını açıkladı. Usta oyuncu, 10 gündür Muğla'da özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi. İşte Bahar Öztan'ın son durumu...
Daha önce sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Herkes dualarını eksik etmeyip, çok güzel enerjiler gönderdi" diyen Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber geldi.
İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyor.
"İNŞALLAH YİNE ATLATACAĞIM"
Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" ifadelerini kullandı.
Hasta yatağında yeğeniyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş. Güzel gülücüklerinle moral verdi. Mis kokusu beni bir müddet idare eder" mesajını yazdı.
 
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