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Fotoğraflarla Atatürk’ün çocuk sevgisi

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Fotoğraflarla Atatürk’ün çocuk sevgisi
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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklara olan sevgisi TC Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivlerindeki fotoğraflarda görülüyor.
Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk’ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı’nda sohbetini içeren fotoğraf, Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor.
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