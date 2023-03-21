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Fatma hemşireden acı haber

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Adıyaman'daki sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'in cansız bedenine ulaşıldı. Fatma hemşirenin 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmalarıysa sürüyor

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Fatma hemşireden acı haber
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Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel felaketinde kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın arama çalışmalarına devam ediliyor.
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde  sağanak yağışta Ömerovası Deresi'nin taşması sonucu, sel sularına kapılan Fatma Tekdal'ın cesedi bulundu. Tekdal'ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. 
Ekiplerin, 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'ndeki çalışmaları sürüyor.
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