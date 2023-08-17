Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye’nin gidişatını felaket olarak niteledi; “İç harbe gidiyoruz” dedi

Olası depremi gerekçe göstererek İstanbul’dan taşınacağı yönündeki sözleriyle olay yaratan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’den akıllara zarar bir açıklama geldi. “Türkiye’nin gidişatı felaket, faciaya gidiyoruz, iç harbe gidiyoruz” diyen Şengör, “Türkiye parçalanmaya gidiyor” uyarısı yaptı.

Şengör şunları söyledi:

“İç harbe gidiyoruz”

“Genel Türkiye’nin gidişatı felaket, faciaya gidiyoruz, iç harbe gidiyoruz. Gayet açık. Bunu görmemek için enayi olmak lazım. Bir felakete gidiyor Türkiye. Dünyada yalnızlaşmış, zenginleştiğini zannederek fakirleşiyor. Halk tabakaları birbirlerinden hızla kopuyor. Parçalanmaya gidiyor. Korkunç bir şey. Yani Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir felakete doğru gidiyor Türkiye.”

“Yani dediğim gibi ben bunu bir tek Selçuklu döneminin sonlarına benzetiyorum. Yani orada da bunu sağlayan Bayçu’dur. Türkiye’nin bu kütlesini muhafaza ederek devam etmesi çok zor görünüyor. Yani Türkiye bir parçalanmaya gidiyor ve bu parçalanmanın da çok dostça olacağını zannetmiyorum. Toplumun kültürü müsait değil bunu dostça taşımaya. Korkunç olur. O olduğu zaman da biz hayretler içinde kalacağız. Biz nasıl böyle olduk diyeceğiz. Buna verilecek cevap hazır. Hep böyleydik. “

