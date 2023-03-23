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Et fiyatları zirvede

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Et fiyatları zirvede
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Türkiye’de son iki ayda fiyatı en çok artan ürün sıralamasında kırmızı et öne çıkıyor. Özellikle sütte üreticiye verilen düşük fiyat nedeniyle pek çok hayvanın kesime gittiğine dikkat çeken sektör yetkilileri, bu krizin sinyallerini vermişti. Ocak ayında 197.43 TL olan dana kuşbaşı fiyatı bu hafta itibarıyla 314 TL'ye çıktı. Kuzu etinde ise 218 TL olan kilogram fiyatı 325 TL'ye çıktı.
 
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