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Erzurum'da duvar delerek kilolarca altın çaldılar

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Erzurum'daki kuyumcu dükkanının duvarını matkap ve kesici aletle delerek içeri giren hırsızlar 23 kilo altın çaldı. Mağdur dükkan sahibi bölgede mobese kameralarının eksikliğine dikkat çekerken polis, şüphe ya da şüphelileri arıyor.

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Erzurum'da duvar delerek kilolarca altın çaldılar
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde duvar delerek kilolarca altın çaldılar.


Erzurum'da duvar delerek kilolarca altın çaldılar - 2

Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı.

Usta kepengi açınca dükkanda elektrik olmadığını fark etti. 


Erzurum'da duvar delerek kilolarca altın çaldılar - 3

Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi.

İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. 


Erzurum'da duvar delerek kilolarca altın çaldılar - 4

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Erzurum'da duvar delerek kilolarca altın çaldılar - 5

"BAYRAM TATİLİNİ FIRSAT BİLMİŞLER"

30 yıldır Taşmağazalar'da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, "Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar. Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle çarşımızın trafiğe açılmasını istiyoruz. Çarşımıza bizim yaptırdığımız karakol var. Karakol yaptırdık, emniyete hediye ettik. Emniyet de tuttu, karakolu kapattı. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı."

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