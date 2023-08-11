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Erkin Koray, Kanada'da toprağa verilecek

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Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayata veda etmişti. Kızı Koray için cenaze töreni yapılmayacağını söylerken usta sanatçının naaşının Kanada'da toprağa verileceği ortaya çıktı

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Erkin Koray, Kanada'da toprağa verilecek
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Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Damla Koray, Erkin Koray için bir cenaze töreni yapılmayacağını açıklamıştı.
"HAYRANLARI VE ARKADAŞLARI İÇİN BİR ETKİNLİK YAPILACAK"
Damla Koray, paylaşımında "Türk rock müziğin 'baba'sı Erkin Koray, Toronto'da 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şu anda bir tören yapmayacağız ancak hayranları ve arkadaşları için bir 'toplantı' duyurusu yapılacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
TORONTO'DA DEFNEDİLECEK
Koray'ın vefatı herkesi yasa boğarken cenaze töreni bilgileri belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre;  usta sanatçı için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek. Erkin Koray, Toronto’daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı’na defnedilecek.
 
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