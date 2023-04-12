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Erdoğan’dan seçim vaatleri

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Erdoğan’dan seçim vaatleri
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Partisinin seçim beyannamesini açıklayan TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iki kritik hamle…
Gençlerin oyunu almak için teknoloji kartını oynayan Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz” dedi.
 “Aile sigortası” projesini, seçim beyannamesine dahil eden Erdoğan, şunları söyledi:
“Hayata geçireceğimiz “gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle”, hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.
Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.
Erdoğan, yıllardır binlerce liyakatsiz atamanın sorumlusu mülakatın da kaldırılacağını duyurdu:
“Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.”
Erdoğan şöyle devam etti:
“Ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yolu ile büyütmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeyini yükselteceğiz"
 
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