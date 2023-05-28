Erdoğan zafere yakın

Türkiye’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 93’ü sayıldı.

Anadolu Ajansı verilerine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Erdoğan oyların yüzde 52.50'sini, Kılıçdaroğlu ise 47.50'sini aldı. Oy sayımı sürüyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener ise oyların yüzde 54’ünün sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü ve siyasi partilerle de paylaşıldığını açıkladı. Yener bu orana göre Erdoğan’ın oyların yüzde 54.47, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45.53’ünü aldığını bildirdi.

