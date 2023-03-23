Erdoğan'a hakkını helal etmeyince görevden uzaklaştırıldı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Bunun için helallik istiyorum" açıklamasına tepki gösteren bir mühendis, WhatsApp'ta "Ben hakkımı helal etmiyorum" diye yazdı. Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan mühendis, görevinden uzaklaştırıldı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu Adıyaman'da vatandaşlardan helallik istemişti. TC Adalet Bakanlığı, WhatsApp'ta 'Ben hakkımı helal etmiyorum' diyen mühendis hakkında soruşturma başlattı ve personeli açığa aldı. Erdoğan 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Tüm olumsuz şartlardan dolayı ilk gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz kadar hızlı bir çalışma yapamadık. Bunun için helallik istiyorum' dedi.

Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı’nda mühendis olarak çalışan isminin baş harfleri M.P. WhatsApp üzerinden bu ifadelere tepki gösterdi ve hakkını helal etmediğini söyledi.

M.P. şu ifadeleri kullandı:

“Bu saatten sonra helallik istesen ne istemesen ne. Elinize yüzünüze bulaştırdınız işte. İnsanları göz göre göre 3-4 gün boyunca ölümlere terk ettiniz. Canlarımız gitti, memleketimiz gitti. İnsanlar bu kadar değersiz işte bizim ülkede. Tek düşündüğünüz milletin oyu başka hiçbir şey değil. Ben hakkımı helal etmiyorum. Güya Türkiye birçok ülkeye göre gelişmiş bir ülkeydi, bir deprem bile bizi bu hale getirdiyse Allah bilir savaş çıksa kim bilir ne olur, Kızılay, bile çadırları para karşılığı satıyorsa bu insanlar artık kime güvensin.” Bu paylaşımın ardından 6 Mart’ta Adalet Bakanlığı tarafından M.P. hakkında soruşturma başlatıldı, ardından M.P. görevinden uzaklaştırıldı.

Erdoğan'a hakkını helal etmediğini belirten mühendisin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'Cumhurbaşkanını eleştiriyor diye, ‘Helallik vermiyorum’ diyen bir memuru görevden uzaklaştırıyorlar. Maalesef bu kadar vicdansızlık yeryüzünde görülmedi' dedi.

