Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber

Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti.

Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı.

AMBULANSA TESLİM EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.

ERVA'DAN ACI HABER GELDİ

Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.