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Enkazda 29 saat oğluna kalkan olan Mehmet Tekeş'ten acı haber

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Malatya'da enkaz altından 29 saat sonra kurtulan Mehmet Tekeş, tedavi gördüğü hastande yaşamını yitirdi. Mehmet Tekeş'in depreme mutfakta yakalanan 3,5 yaşındaki oğlu Miran'ı sarılarak koruduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan Miran Tekeş, tedavi olmak için İstanbul'a getirildi.

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Enkazda 29 saat oğluna kalkan olan Mehmet Tekeş'ten acı haber

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 'da enkaz altında kalan ve tam 29 saat sonra çıkarılan 3,5 yaşındaki Miran Tekeş, dün sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na yaralı taşıyan askeri uçakla İstanbul'a getirildi.


Depreme babasıyla mutfakta yakalanan Miran'ı, enkaz altında babası Mehmet Tekeş'in sarılarak koruduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Tekeş ise birkaç saat içinde tedavi altına alındığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Miran'ın 5 yaşındaki ablası Almira ile annesi Birgül Tekeş ise depremi yaralı olarak atlattı ve Malatya'da tedavi altına alındı. Miran'ın İstanbul'a getirildiğini öğrenen akrabaları Turgut ve Dilek Tekeş çifti, Silivri'den İstanbul'a gelerek küçük çocuğun tedavi altına alındığı hastaneye koştu.

Turgut Tekeş, "Mehmet'i maalesef kaybettik, TSK'da korucuydu, inşallah şehitlik mertebesine erişti. Miran ve ailesini, Mehmet'in arkadaşı Ramazan ile AFAD ekipleri çıkarmış" dedi.
Enkazda 29 saat oğluna kalkan olan Mehmet Tekeş'ten acı haber - 1

"29 SAAT İKİ KOLUNUN ARASINDA KALDI"

Yengesi Dilek Tekeş ise Miran'ı hastanede gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu, tedavisinin halen devam ettiğini söyledi. Dilek Tekeş, "Ben Miran'ın yengesiyim. Miran Malatya'dan deprem enkazından buraya geldi. Şu an durumu iyi, doktorlarıyla görüştüm bütün müdahaleler yapıldı. Kendim de bizzat Miran'ı gördüm. Ellerine dokundum. Çok iyi, Allah annesine bağışlasın inşallah. Şu anlık kız kardeşi hafif yaralarla atlattı. Annesinin belinde birkaç kırık var. Babası gece 2.30'da şehit oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.



Turgut Tekeş ise, "Çocuğumuzun bebeğimizin yanındayız. Sağ salim şu anda odada. İnşallah bu durumları da atlatacak. Şu an durumu stabil. Babası oğlunu kurtardı. Ameliyat edilecekti, olmadı." diye konuştu.
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