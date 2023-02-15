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Enkazda 150 bin dolar bulundu

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Rus arama kurtarma ekibi, Türkiye'deki enkaz çalışmalarında 150 bin dolar buldu

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Enkazda 150 bin dolar bulundu
Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği bildirildi.
 
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