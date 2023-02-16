Enkaz altında bebeklerini kanla beslediler

Depremde kurtarılan Hidayet ve Muharrem Polat çifti, 7 aylık oğullarını yaşatmak için her şeyi yaptılar. Enkaz altında anne, 7 aylık bebeğini 4 gün boyunca emzirdi, ardından eşiyle birlikte tükürükle besledi onun da yetmediği durumda baba kolunu keserek 7 aylık çocuğunu kanıyla besledi ancak bebek anne babasının kolları arasında can verdi

7 sene önce evlenen 24 yaşındaki Hidayet ve 32 yaşındaki Muharrem (32) Polat çiftinin evliliklerinin ikinci senesinde Bulem ismini verdikleri bir kızları, 2 sene sonra da Miraç ismini verdikleri oğulları oldu. Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanında kapıcılık yapan Polat çiftinin depremden 7 ay önce de Alparslan isimli bir erkek çocukları daha dünyaya geldi.

Polat çifti ve 3 çocukları 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremine 7 katlı binanın bodrum katında kaldıkları kapıcı dairesinde yakalandı. Yaşanan yıkımla birlikte yan odada yatan evin büyük çocukları Bulem (5) ve Miraç (3) hayatlarını kaybederken, yatak odasında anne babasının yanında yatırdığı 7 aylık bebek Alparslan Polat, oluşan hayat üçgeninde annesi Hidayet, babası Muharrem Polat ile birlikte sağ kalmayı başardı.

Enkaz altında eşi ve 7 aylık bebeği ile birlikte mahsur kalan 24 yaşındaki Hidayet Polat 4 gün boyunca enkaz altında Alparslan'ı emzirdi. Açlık ve susuzluk sebebiyle talihsiz kadının 5'inci günde sütü kesildi. Bunun üzerine Hidayet ve Muharrem Polat çifti 7 aylık oğullarına kendi dudaklarını emdirip tükürükleriyle 1 gün daha hayatta kalmasını sağladı. Ağızlarda tükürük de tükenince anne Hidayet Polat eşinden kolunu kesmesini istedi. Kolunu eşine kestiren kadın 1 gün de bebeğini kendi kanı ile besledi. Soğuk ve açlığa sadece 6 gün dayanabilen Alparslan, anne babasının kolları arasında can verdi. Eşini sakinleştirip moral vermeye çalışan Muharrem Polat, 7 aylık oğluna son kez bakıp enkaz altına gömdü. Hayatlarının belki de en zor günlerini enkaz altında yaşayan genç çift 3 çocuğunun da cansız bedenlerini enkaz altında bırakıp 203 saat sonra BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Depremin ikinci gününden bu yana yapılan yönlendirme sonrası ekibinin bir kısmı ile birlikte Aktaş Apartmanı üzerinde çalıştıklarını ve 40'tan fazla cansız bedene ulaşıp dışarıya çıkardıklarını belirten BAKUT Başkanı Cihat Öz, "7 katlı bina adeta bir pestile benziyordu. kazdığımız tünelden binanın en alt girişine kadar ulaştık. Baba Muharrem Polat hayatta kalmak için elinden ne geliyorsa yapmış. Önce içerisindeki bulundukları alanı eline geçirdiği materyallerle genişletmiş. Ciğerleri acımaya başlayınca gardrobun askı borusunu koparıp betonların arasından uzatarak o boru ile hava almışlar. 7 aylık bebeklerini yaşatmak için kendi tükürük ve kanları ile beslemeye çalışmışlar” diye konuştu.

