Enkaz altında 2 milyon dolar buldular

Gaziantep'te çöken Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde arama kurtarma faaliyeti yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan çıkardıkları bir kişinin yanında bir miktar para buldu.
Parayı çıkarmaya başladıkları andan itibaren cep telefonlarıyla kamera kaydı alan ekipler, deste halindeki paraları da siyah bir valize doldurdu.
İtfaiyeciler, özel harekat ekipleri eşliğinde tek tek çıkardığı dolarları polise tutanak karşılığı teslim etti.
Öte yandan depremin şiddetine yoğun bir şekilde maruz kalan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından depremzedelere ait enkazlardan çıkan para kasaları ve ziynet eşyalar tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanmaya başlandı.
Depremin ardından geçen 11 günde 63'ü çelik para kasası olmak üzere toplam bin 7 ziynet eşya enkaz altından çıkarıldı. Güvenlik güçlerince koruma altına alınarak kameralarla izleme altına tutulan ziynet eşyaların bulunduğu odaya yalnızca görevli kişiler girebiliyor.
Öte yandan enkaz altından çıkarılan çelik kasalar zaman içerisinde açılarak içerisindeki kıymetli eşyalar ayrı ayrı kayıtlar altına alınacak.
Ziynet eşyaların alınması için bir yıllık sürenin dolmasının ardından kıymetli eşyalar Hazine'ye aktarılacak.
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