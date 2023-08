Efsane şarkıcı hayatını kaybetti

Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin "Erkin Baba"sı Erkin Koray, hayatını kaybetti

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın akciğerleriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Kızı Damla, babasının ölüm haberini duygusal bir mesajla duyurdu. Koray'ın kızı Damla sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla."

Erkin Koray kimdir?

Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin "Erkin Baba"sı Erkin Koray, 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano öğretmeni annesinden aldığı derslerle başladığı müzik yaşamında, daha 1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi. 60'lı yıllarda okuldan mezun olu askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.

70'li yılların başında, ''Ritmciler''den sonra kurduğu ikinci grubu ''Yeraltı Dörtlüsü'' ile çıkardıkları albümlerin her biriyle ''yer altını yer üstüne çeviren'' Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada abancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.

Erkin Koray, ''Kızları da Alın Askere'', ''Anma Arkadaş'', ''İlahi Morluk'', 'Yağmur'', ''Silinmeyen Hatıralar'', ''Mesafeler'', ''Şaşkın'', ''Komşu Kızı'', ''Fesuphanallah'', ''Arap Saçı'', ''İlla ki'', ''Yalnızlar Rıhtımı'', ''Ankara Sokakları''Erkin Koray, ''Gaddar'', ''Deli Kadın'', "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.