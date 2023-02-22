Depremi öğrenen Survivor yarışmacılarından 6 kişi yarışmayı terk etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 şehrimizi yıktı geçirdi. 41 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binlerce insan evsiz kaldı. Survivor 2023 çekimleri için geçtiğimiz ay Dominik Cumhuriyeti’ne giden yarışmacılar ise depremden yarışma esnasında haberdar oldu. Ada konseyinde felaketin haberini alan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

6 YARIŞMACININ ADADAN AYRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

İki haftalık aradan sonra önceki akşam yeni bölümü ekrana gelen Survivor 2023 yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor’da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuldu Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, “Zor bir dönemi yaşıyoruz” dedi. Depremi öğrenen yarışmacılardan 6’sının ise yarışmayı terk ettiği iddia edildi.

