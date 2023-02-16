Hatay'da inşaat halindeyken çöken bir binanın önünde "Depreme Dayanıklı" ibaresi dikkat çekiyor.
Enkaz haline gelen binanın önündeki reklam tabelasında "Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek, siz değerli sakinlerini beklemektedir." yazısı görülüyor.
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