Depremden 17 gün sonra annesiyle buluştu

Depremde Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan binanın enkazdan kurtarıldıktan sonra sol kolu kesilen anne Halime Bağrıaçık, aynı enkazdan saatler sonra çıkarılarak sol bacağı kesilen 7 yaşındaki kızı İrem ile felaketten 17 gün sonra Isparta’da hastanede buluştu

Kahramanmaraş merkezli ilk depreme, 3 çocuğu ve babasıyla birlikte oturdukları Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesinde bulunan 4 katlı Tuna Apartmanında yakalanan Halime Bağrıaçık, enkaz altında kaldı.

Halime Bağrıaçık 17’nci saatte kurtarılarak Mersin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kızları İnci (5) ve 10 aylık Selma Nur ile babası enkazda yaşamını yitiren Halime Bağrıaçıkın büyük kızı 7 yaşındaki İrem ise 131’inci saatte enkazdan çıkarılarak Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

ANNENİN SOL KOLU, KIZININ SOL BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Mersinde yapılan operasyonda sol kolu ampute edilen Halime Bağrıaçık, daha sonra Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kızı İremin de Adana Şehir Hastanesinde sol bacağı ampute edildi.

Hastane odasında kızıyla buluşmak için bekleyen Halime Bağrıaçık, ilk depremde kızlarını korumak için üzerlerine kapandığını anlatırken, “Ev bir anda üzerime çöktü. Benim kolum, kızım İrem’in ise bacağı gardırobun altında kaldı. Babam kızımın üzerine kapaklanmış vaziyetteydi ve ölmüştü. Beni çıkarıncaya kadar 2 kızım daha can verdi” dedi.

HASTANEDE DUYGUSAL BULUŞMA

Dedesi ve kardeşlerini kaybettiğinden habersiz olan İrem ise Isparta’ya gelene kadar annesi ile yeniden kavuşmanın hayalini kurdu.

İrem, Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte annesinin tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Şadiye Başdeğirmen’in kucağına aldığı İrem, annesinin kaldığı ortopedi servisine çıkarıldı. Hastane odasında buluşan anne ve kızı birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

İLK SÖZÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem’in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Halime Bağrıaçık, “Olsun annem bir şey olmaz” diyerek öptüğü kızını teselli etmeye çalıştı.

Depremden 17 gün sonra annesine kavuşan ve henüz kardeşlerinin vefat ettiğinden haberi olmayan İrem’in, annesinin yanında kalacağı ve ampute edilen bacağına protez takılması için tedavisine başlanacağı öğrenildi.

Ayrıca çocuk psikologları tarafından da İreme destek verileceği belirtildi. Öte yandan, Halime Bağrıaçık’ın eşinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu kaydedildi.

