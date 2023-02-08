Deprem bölgesinden mucize haberleri sevindiriyor

Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

59. SAATTE İKİ MUCİZE KURTULUŞ

Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Mehmet Emin Izgin, 59. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

4 AYLIK AYŞE BEBEK 58 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında kalan 4 aylık Ayşe bebek, 58'inci saatte sağ çıkarıldı.

Kolunda kanama olduğu görülen Ayşe bebek, hastaneye kaldırılırken, ailesini arama çalışmaları sürdürülüyor.

ENKAZDAN 56 SAAT SONRA KURTARILDI

Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler, Kahramanmaraş'ta bir vatandaşa daha sağ salim ulaştı. 58 yaşındaki Halil Tıraşçı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da yer aldığı arama kurtarma ekipleri tarafından 56 saat sonra kurtarıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Tıraşçı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

DİYARBAKIR'DA 56. SAATTE MUCİZE

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Hediye Aslan, enkazdan sağ kurtarıldı.



Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerindeki 10 katlı binanın enkazı altında kalan Hediye Aslan, 56. saat sonra arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı. kurtarıldı.

2 YAŞINDAKİ SELİM ALP KURTARILDI

Hatay'da arama kurtarma ekipleri gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremden tam 54 saat sonra Hatay Çekmece Mahallesi 75. Yıl caddesi Kırkıncı Sokakdaki Oflaz Apartmanının enkazında 2 yaşındaki Selim Alp'i sağ olarak kurtardı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen 2 yaşındaki bebeği kurtaran ekipler kucakladıkları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük çocuk tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye kaldırıldı.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENKAZDAN 53 SAAT SONRA KURTARILDI

Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

51 SAAT SONRA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SAĞ KURTARILDI

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.



Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

20 YAŞINDAKİ MELİSA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

ENKAZDAN 51. SAATTE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta 51. saatte bir kadın sağ olarak kurtarıldı. 16 saatlik çalışmanın ardından Nizam apartmanından kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi.

MESUDE ÖĞRETMEN 49 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı. Merkez Şehitkamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

48 SAAT SONRA KURTARILAN 2 AYLIK BEBEK ENKAZDAN ELİNİ EMEREK ÇIKTI

Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elbistan Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.