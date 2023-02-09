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Damla öğretmen iki çocuğu ile hayatını kaybetti

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Damla öğretmen iki çocuğu ile hayatını kaybetti
Adıyaman'da öğretmen Damla Çin Yörü, 1 ve 3 yaşındaki çocukları ile birlikte enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33), eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.
Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı.
İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.
 
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