İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğunu söyleyen ve sosyal medyada yayınlar yapan Hüseyin Çevik isimli hoca “CHP’ye oy verirsen cehennemde yanarsın cayır cayır!'' sözleriyle tepki çekti

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğunu söyleyen ve sosyal medyada yayınlar yapan Hüseyin Çevik isimli hocanın seçim yorumu tepki çekti.

CHP'ye oy verenlerin cehennemde yanacağını söyleyen Çevik, 'Allah için konuşuyorum. Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, eurona be. Adam namazı, abdesti kaldıracam diyor be.' ifadelerini kullandı.

Çevik daha önce cinsellik üzerine tavsiyeler vermiş ve 'Eşler beraber yıkanabilir mi?' gibi sorulara yanıt aradığı videolarla gündem olmuştu.

Çevik'in sosyal medyada paylaşılan videosunda CHP'yi ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'namazı kaldıracak' iddiasıyla hedef aldığı görülüyor.

'Oy kullanırken bunları göz önünde bulundurun' diyen Çevik'in tepki çeken ifadeleri şu şekilde:

'Allah için konuşuyorum. Ekonomi, dolar bilmem ne... Başlarım dolarına, Euro'na be. Adam namazı, abdesti kaldıracam diyor be. Sen kalkmışsın fiyatlar, benzin, menzin. AK Parti’ye inat CHP’ye oy verirsen cehennemde yanarsın cayır cayır!''