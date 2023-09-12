Cevdet Yılmaz geliyor

Başbakan Üstel, BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programında hükümetin icraatlarını anlattı Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti değerlendiren Başbakan Üstel, Yılmaz’ın İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün saat 10:00 civarı KKTC’de olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.
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