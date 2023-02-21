Celal Şengör'den İstanbul için korkutan uyarı

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen önceki depremlerin tarihleri incelediğinde, olası bir depremin eli kulağında olduğunu söyledi. Şengör, deprem için tarih vermenin ise mümkün olmadığının altını çizdi

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından bir kez daha gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası yıllardır beklenen 'Büyük Marmara Depremi'ni yeniden gündeme getirdi. Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul'daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.

KAFA TV'nin YouTube'daki kanalına konuk olan Prof. Dr. Şengör İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu.

"YEŞİLKÖY'DE VE TUZLA'DA HİSEDİLEN ŞİDDET 9'A ÇIKACAK!"

Marmara'da en az 7 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Şengör, bu depremin Yeşilköy ve Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini belirtti. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak! Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak." ifadelerini kullandı.

"2 DAKİKA SÜRECEK, BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ 7.0"

İstanbul depreminin süresiyle ilgili de tahminde bulunan Şengör açıklamasının devamında şöyle konuştu;

"Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum.