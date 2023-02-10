Bu kadarı da pes!

Herkes kaybedilen canlar için üzülürken bazıları Türkiye'de bu felaketle dalga geçiyor. Evinin mutfağında kamera karşısına geçen bir kadının, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" dediği duyuldu

Türkiye'yi yasa boğan depremin 4. gününde bölgedeki yardım çalışmaları da devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin sınavını verirken, sosyal medya üzerinden de akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapılıyor. Herkes kaybedilen canlar için üzülürken bazıları bu felaketle dalga geçiyor...

İşte tepki çeken o paylaşımlar...

Sosyal medyada dehşete düşüren olaylardan ilki Tekirdağ'daki bir grup genç tarafından kayıtlara geçti.

Yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçmesi büyük tepkilere yol açtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir diğer görüntünün adresiyse Ankara oldu. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak 'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir diğer görüntüde de bir kişinin "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" diyerek güldüğü, araba anahtarını da göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandığını dikkat çekiyor.

Bu ifadeler üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen bir kişi, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şüphelinin, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" dediği duyulmuştu.

