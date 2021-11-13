Böylesi ilk kez doğdu

Aydın’ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağı 2 kafa, 6 ayak ve 2 kuyruklu olarak doğdu. Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü



Aydın'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağı 2 kafa, 6 ayak ve 2 kuyruklu bitişik olarak doğdu.

Veteriner ve çiftlik sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü.

Kırsal Bahçearası Mahallesi'nde dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğini fark eden Erdem Çelik (38), veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi.

Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü.

Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezeryanla aldı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı.

Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi.

Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

