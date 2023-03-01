AHBAP’a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, söz konusu olay ile ilgili "Benim haberim yoktu. Arkadaşlar bize sormadan bir kararda

Türkiye‘de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri ilk günlerinde Kızılay iştirakinin, deposundaki çadırları para karşılığı yardım kuruluşu olan Ahbap Derneği‘ne sattığı ortaya çıktı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, “Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile anlaşmanın ardından 2 bin 50 tane çadırın deprem bölgesine gönderildiğini” açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan çadır skandalında AHBAP’a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay tartışılmaya devam ediyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, söz konusu olay ile ilgili "Benim haberim yoktu. Arkadaşlar bize sormadan bir kararda bulunmuşlar" dedi.

Türkiye’nin gündemine oturan “Kızılay AHBAP’a çadır sattı” iddiası ile ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

AHBAP’ın barınma ihtiyacı olduğunu söyleyen Kınık, “Çadırı AHBAP’a verelim, bu parayla da yeni bir ham madde alır üretime geçeriz’ diye bir kararda bulunmuşlar bize sormadan. Bana sorsalardı, CEO’lara sorsalardı, kurumsal olarak vereceğimiz cevap ‘AHBAP böyle bir yardımda bulunmak istiyor. Bunun nakliyesine destek verin, yükleyin çadırları, AFAD’ın vermiş olduğu lokasyonlara sevk etsinler, kurumlarla da destek olsunlar, sonra bakarız’ derdim ben" diye konuştu”

Öte yandan Kınık, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat‘a da konuştu. Depremin üçüncü günü Ahbap’a çadır satması tartışmalara neden olan Kızılay Başkanı, istifayı düşünmediğini söyledi.

Kınık, “Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği” sorusuna, “Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” dedi.

Kınık yarıca daha önce de Ahbap’a çadır satışını doğrularken, “İşbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir” İfadelerini kullanmıştı.

