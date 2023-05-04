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Bebeğini evlilik dışı olduğu için öldürdü

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Uşak’ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan iki aylık bebek öldü

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Bebeğini evlilik dışı olduğu için öldürdü
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Uşak'ta annesi tarafından apartmanın 6. katından beton zemine atılan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi.
24 yaşındaki D.A. (24) 2 aylık erkek bebeğiyle Ünalan Mahallesi’nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti. Yakınları salonda otururken D.A, 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A’nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.
 
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