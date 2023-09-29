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Balayı yolculuğu faciayla sonuçlandı

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Balayı yolculuğu faciayla sonuçlandı
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Sakarya'da evlenen Seda Aslan ve Gürkan Aslan, balayı için Antalya'ya yola çıktı. Burdur'da kaza yapan yeni evli çiftten Seda Aslan hayatını kaybetti, Gürkan Aslan ise yaralandı.
Kaza, önceki gün Burdur’un Çavdur ilçesi Tefenni kara yolunun Ankara kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seda Aslan’ın kullandığı 54 AER 079 plakalı otomobille Ali A. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.
Kazada Seda Aslan, eşi Gürkan Aslan ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Durumu ağır olan Seda Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden Aslan ile yaralanan eşi Gürkan Aslan’ın 16 Eylül’de Sakarya’da evlendikleri ve balayı için Antalya’ya gittikleri ortaya çıktı. Seda Aslanın babasının düğünden sonra kalp krizi geçirmesi sebebiyle çiftin balayına gecikmeli olarak çıktıkları da öğrenildi.
 
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