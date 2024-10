Bahçeli'den Öcalan çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Öcalan'a ikinci kez çağrı yaptı. Bahçeli, "Meclis'te konuşsun, örgütü tasfiye ettiğini duyursun" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye ’ye getirildiği sırada “Her türlü hizmete hazırım.” dediğini anımsatan Devlet Bahçeli, “Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.” dedi.

Bahçeli'nin terörle mücadele konusundaki mesajları şöyle oldu:

"TBMM’de her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset , terörsüz bir ülke, terörsüz bir gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse o halde değil elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız.

Geçen haftaki grup konuşmamda demiştim ki;

Türkiye ’ye getirilirken, “her türlü hizmete hazırım” diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımın içyüzünü henüz anlamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye Yüzyılında terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum;

"TERÖRİSTBAŞI TBMM DEM GRUBUNDA KONUŞŞUN"

Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.

Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. “Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye” temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım.

Üçüncü hüküm cümlem de şu şekildedir:

Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığı duyulmalı, evlatlarıyla buluşmaları sağlanmalı, hepsinin yüzü güldürülmeli, sorunun kaynağı olanlar harekete geçmelidir.

Bilinmelidir ki, uzattığım elin bir mesajı da budur.

Terör yöntemleriyle herhangi bir yakın veya uzak hedefe ulaşıldığı bugüne kadar görülmüş, duyulmuş şey değildir.

Barışçıl yollar varken teröre müracaat melanettir, ihanettir, cinayettir, canavarlıktır.

Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, bölücü terör örgütünü emelleriyle birlikte imha etmeye muktedirdir.

Kürt kardeşlerim, gelin bir olalım, beraber olalım, aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim.

İmanımız bir, kıblemiz bir, irademiz bir, bayrağımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, anımız bir, acımız bir, geleceğimiz bir, biz hep birlikte Türk milletiyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım; ayrılmamızı, bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri mahvı perişan edelim.

Kökünü kurutamayacağımız bir sorun yoktur.

Çaresizlik içinde kıvranacağımız bir konu da yoktur.

UMUT HAKKI NEDİR?

Hapis cezasına mahkum edilenlerin, kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesini kapsar.

BAHÇELİ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni Yasama Yılı'ndan itibaren şok etkisi yaratan hamlelerde bulunuyor.

Bahçeli, ilk olarak beraberinde "Çözüm Süreci"nin önemli ismi AKP'li Efkan Ala ile DEM Parti sırasına gidip el sıkıştı.

Bahçeli bu hamlesinden kısa bir süre sonra da terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın çıkıp örgüte silah bıraktırma çağrısı yapmasını istedi. Muhalefet, amacın yeni Anayasa çalışması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha aday yapmak olduğunu söyledi.

Bahçeli, dün en sarsıcı hamlesini yaptı. Bahçeli, MHP'nin grup toplantısında İmralı'da cezasını çekmesi gereken Öcalan'ın 'tecridi' kalkarsa gelip DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşması gerektiğini dile getirdi. Öcalan, birçok terör mahkumunu da serbest bıraktırma ihtimali olan 'umut hakkının' tartışılması gerektiğini bile söyledi.