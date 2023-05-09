Bahar Kalkanı’ndan acı haber

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
ACI HABER AİLEYE ULAŞTI
Biri kız 3 çocuk babası Biyami Sevim ve anne Meryem Sevim’in oğullarının şehadet haberini, ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe’de oturan diğer oğulları Necdet Sevim’in evinde aldıkları öğrenildi.
20 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim’in 20 gün önce memleketi Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Bekar olan şehit Sevim’in cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Satansarı köyünde defnedilmesi bekleniyor.
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