Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S cezaevine gönderildi. A.E.S. ifadesinde “Oyun oynuyorduk. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım” dedi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan bir imam hatip lisesinde öğrenci olan A.E.S, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Sosyal medyada tepki yağan görüntülerin ardından polis, A.E.S’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, “Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım” dedi.