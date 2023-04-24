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Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kamyondan üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3'ü hayatını kaybetti.

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Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı
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Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 1

Olay, dün öğle saatlerinde Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında meydana geldi. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü.

Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 2

Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Köpeklerin yardımına çevredekiler koştu.


Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 3

Yavruları alandan çıkartıp temizlemeye çalışanlar, daha sonra durumu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Hayvanseverlerce kliniğe götürülen yavrulardan 3'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 4

Kepez Belediyesince yapılan incelemede, beton atığı suyu döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve olayın tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.

Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 5

Yavruların üzerine beton atığının dökülmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, anne köpeğin ıslanan yavrularına yaklaşamadığı görüldü.

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