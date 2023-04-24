Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı

Olay, dün öğle saatlerinde Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında meydana geldi. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü.
Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Köpeklerin yardımına çevredekiler koştu.
Yavruları alandan çıkartıp temizlemeye çalışanlar, daha sonra durumu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Hayvanseverlerce kliniğe götürülen yavrulardan 3'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kepez Belediyesince yapılan incelemede, beton atığı suyu döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve olayın tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.
Yavruların üzerine beton atığının dökülmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, anne köpeğin ıslanan yavrularına yaklaşamadığı görüldü.