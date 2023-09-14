Ankara'ya ''iki devletli çözümden vazgeçme'' çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin ilerleme raporunu oy çokluğuyla kabul etti. Raporda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceği belirtildi

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin ilerleme raporunu oy çokluğuyla kabul etti. Raporun sonuç metninde Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceği vurgulanarak, AB Komisyonu ve Türkiye ‘kabul edilebilir gerekçi bir yol bulma’ çağrısı yapıldı.

Dün öğleden sonra oylanan Türkiye raporunda 454 evet, 18 hayır ve 152 çekimser oy kullanıldı. Raporun oylanmasından önce Kıbrıslı Rum milletvekillerinin sunduğu ve geçtiğimiz ay Pile’ de yaşanan olaylarla ilgili önerge de kabul edilerek sonuç metnine eklendi. Pile önergesine 587 kabul oyunun çıkması dikkat çekti.

Oylama sonrası yapılan yazılı açıklamada AP üyeleri, AB ve Türkiye'yi mevcut çıkmazı aşmak ve AB-Türkiye ilişkileri için "paralel ve gerçekçi bir çerçeve" bulmaya çağırdı.

Türk hükümetini, Avrupa Birliği ve üye devletleri mevcut çıkmazı kırmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemeye çağıran AP milletvekilleri, AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunmasını tavsiye ederek, bu yönde komisyonu olası formatları araştırmaya davet etti.

Türkiye'nin AB üyeliğine aday, NATO müttefiki ve güvenlik, ticari ve ekonomik ilişkiler ve göç konularında kilit bir ortak olmaya devam ettiğini teyit eden AP üyeleri, Türkiye'den demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesinin, AB yasaları, ilkeleri ve yükümlülüklerine uymasının beklendiğini vurguladılar.

Türkiye'yi, İsveç'in NATO üyeliğini daha fazla gecikmeden onaylamaya çağıran raporda, bir ülkenin NATO'ya katılım sürecinin hiçbir şekilde başka bir ülkenin AB'ye katılım süreciyle ilişkilendirilemeyeceğinin altını çizildi. AP milletvekilleri, her ülkenin AB ilerlemesinin kendi esasına dayandığını da sonuç metninde vurguladılar.

Raporda Türkiye'nin BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınanması yönünde oy kullanmasını ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne bağlılığını memnuniyetle karşılanırken, yine Türkiye'nin BM çerçevesi dışındaki yaptırımları desteklememesini ise üzüntüyle karşılandı.

Raporda AB'nin mültecilere ve 6 Şubat depremi sonrası yeniden yapılanma çabalarını destekleme taahhüdü de verildi.

