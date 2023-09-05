Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki 3 araç hasar gördü.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi.
Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştuğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir."
Edinilen bilgilere göre; olay TEKNOFEST'te sergilenen F-4 2020 tipi uçağın Eskişehir'e dönüşü sırasında gerçekleşti.
Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan ayrılan yedek yakıt tankı, park halinde bulunan araçların üstüne düştü.
Düşen yardımcı yakıt tankı, ekiplerin incelemenin ardından vinçle kamyonete yüklendi. 6 metre uzunluğundaki tank, kamyonetle TPAO'nun açık otoparkından kaldırıldı. Tankın kaldırılması ile hasar da ortaya çıktı. Araçların tavan kısmının büyük ölçüde ezildiği görüldü.
Zararın kasko poliçesi ile giderilebileceği, sigorta şirketinin ödediği tazminatın savaş uçağının mali sorumluluk poliçesine rücu edilebileceği belirtildi.
Kasko poliçesi olmayıp, sadece trafik sigortaları mevcut araç sahiplerinin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurup, savaş uçağının mali sorumluluk poliçesinden hasarın giderilmesini talep edebileceği belirtildi.
DÜŞMEDEN ÖNCE PİLOT UYARMIŞ
Görgü tanıklarından Adnan Akkuş, tankın düşme anını gördüğünü söyleyerek, "Olay esnasında uçağın parçasının düştüğü yerin yakınındaydım. Aşırı derece sesli geçtiği için dikkatimi çekti. Uçağın çıkardığı sesle pilotun insanlara yukarıya bakmaları konusunda uyarmaya çalıştığını düşündüm. Havada ufak bir parça gözüktü; ancak ne olduğu belli değildi. Arkasından bir patlama sesi meydana geldi. Pilotun insanların zarar görmesini istemediğinden dolayı gökyüzüne bakmalarını istercesine o sesi çıkardığını düşünüyorum." dedi.
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