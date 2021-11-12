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Altından fay hattı geçen Türkiye'nin 24 şehri

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Türkiye'de merkezinden diri fay hattı geçen şehirlerin sayısının 24 olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aykan söz konusu 24 kentin risk altında olduğunu öne sürdü. İşte o 24 şehir...

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Altından fay hattı geçen Türkiye'nin 24 şehri
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En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.
Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını belirtiyor.
Peki Türkiye'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 3

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan konuyla ilgili son bilgileri verdi.

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 4

Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, "Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır" dedi.  

Aykan, "Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

 Son çalışmalara göre merkezinden diri fay geçen şehir sayısının 24'e yükseldiği bilgisini veren Aykan, risk altında olduğunu öne sürdüğü illeri şöyle sıraladı:
  

BALIKESİR

KOCAELİ

BURSA

BOLU

SAKARYA

MANİSA 

İZMİR

AYDIN 

MUĞLA

DENİZLİ 

BURDUR 

KÜTAHYA 

ESKİŞEHİR 

KONYA 

AKSARAY  

TOKAT  

KAYSERİ  

OSMANİYE  

HATAY  

KAHRAMANMARAŞ  

ERZURUM  

ERZİNCAN  

HAKKARİ  

BİNGÖL

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