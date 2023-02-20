banner913
banner885
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
11 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
10 0
 
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
6 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
13 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
6 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
41 0
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
22 0
banner915

AFAD son durumu açıkladı!

banner476

banner825
AFAD son durumu açıkladı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFAD son durumu açıkladı Depremde can kaybı: 41 bin 20

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6.212 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.