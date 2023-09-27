“Adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için çalışıyoruz”

Deprem Komitesi, Türkiye’de temaslarda bulundu. Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için süreci en iyi şekilde takip etmeye çalıştıklarını vurguladı

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kabul edildi.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının bulunduğu bölgelerdeki adli süreçlerin yakın takipçisi olduğunu ifade etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, konunun tüm tarafları ile görüşmeler gerçekleştirerek, adaletin en erken zamanda tecelli etmesi için süreci en iyi şekilde takip etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Öte yandan TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Hepimizin yüreğini yakan depremin ardından başlatılan adli süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."

