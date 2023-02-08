Acının karesi

Türkiye’deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş’ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.
Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini tutuyor. Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazının yanında bekledi.
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