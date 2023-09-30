"AB-Türkiye ilişkilerinin görüşülmesi Ekim ayından Aralık ayına ertelendi"

Rum Yönetimi için Aralık ayında olabilecek yeni bir ertelemenin korkutucu olduğunu ve böyle bir olasılığın akıllara getirilmek dahi istenmediğini kaydedildi

AB-Türkiye ilişkilerinin görüşülmesinin Ekim ayından Aralık ayına ertelendiği ve bu küçük değişikliğin Rum Yönetimi’ni rahatsız etmediği belirtildi. Bununla birlikte yeni bir erteleme olasılığının var olmasının, Rum Yönetimi’ni düşündürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi için Aralık ayında olabilecek yeni bir ertelemenin korkutucu olduğunu ve böyle bir olasılığın akıllara getirilmek dahi istenmediğini kaydederek, bazı ülkelerin (Avusturya ile Macaristan) Avrupa Parlamentosu seçimi öncesinde Türkiye’ye yönelik herhangi bir eylemde bulunmaktaki isteksizliğinin, AB-Türkiye ilişkilerinin zamana yayılmasıyla sonuçlanabileceğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorununun AB-Türkiye ilişkileriyle bağlanmasının ve Rum Yönetimi’nin gerçekleştirdiği eylemlerin, Kıbrıs sorununa BM’den danışman atanması konusunda hareketlilik yaşanmasını sağladığını kaydetti. Haberde, bu durumun BM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde de gözlemlendiğini ve gerek AB kurumları, gerekse Avrupalı liderler tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, danışman atanması konusunda olumlu yaklaşım sergilendiğini ifade edildi.

Gazete, bu gelişmenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i mutlu ettiğini ve Türkiye-AB ilişkilerinin görüşülmesinin Aralık ayına kaydırılmasının da, Türkiye’ye Kıbrıs sorunuyla ilgili jest yapmasına yönelik zaman tanıdığını yazdı.

Haberde, Aralık ayının AB-Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs sorunu açısından “önemli bir durak” olacağına işaret edildi.

