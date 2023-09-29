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7 yaşındaki Damla asansör kurbanı

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7 yaşındaki Damla asansör kurbanı
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla Akan, apartmanın asansör boşluğuna düşerek öldü.
7 yaşındaki Damla Akan, iki kardeşi ile birlikte ikamet ettikleri apartmanın 5’inci katından asansöre bindi. Asansörün 4’üncü katta arızalanması üzerine üç kardeş kendi çabaları ile dışarıya çıkmak istedi. Asansörün kapılarını elleriyle açan kardeşlerden ikisi aradaki boşluktan atlayıp kendilerini kurtarırken, dengesini kaybeden ortanca kardeş Damla Akan boşluğa düştü. Kot 1’inci kata düşen küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
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