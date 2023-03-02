6'lı masa adayı belirleniyor

Siyasette aday tartışmaları sürerken gözler 6'lı masanın adayına çevrildi.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adayın bugün belirleneceğini, ancak ismin daha sonra açıklanacağını söyledi.
Kritik toplantı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener "Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." dedi.
Akşener isim vermedi ancak siyasi kulislerdeki bazı yorumlara göre, Akşener'in bu mesajının adresi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...
Kimi yorumlara göre ise parti içini işaret etti. Bir süredir kulislerde, İYİ Parti'nin adayın anketle belirlenmesini istediği konuşuluyor.
İYİ PARTİ’NİN ADAYI İMAMOĞLU VE YAVAŞ
Bugün yapılacak Altılı masa toplantısında liderlerin aday önerileri de şekillendi.
İyi Parti lideri Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını masaya getireceği belirtiliyor.
Meral Akşener, toplantı öncesi Genel İdare Kuruluyla bir araya geldi.
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığı konusunda ısrarcı olduğu diğer ittifak ortaklarının da CHP liderinin adaylığına sıcak baktığı öğrenildi.
BABACAN DA ADAYLIĞA SICAK BAKIYOR
Deva Partisi lideri Ali Babacan’ın da aday olmak için masaya teklif sunacağı iddia edildi.
Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına şartlı destek verdiği de gelen bilgiler arasında.
İki partinin milletvekili sayısını artırmak istediği bunun için de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vereceği belirtildi.
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