6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda Ata'ya saygı zinciri oluşturdu. İki paramotor ise Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.
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