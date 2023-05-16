“2. turda mutlaka kazanacağız”

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız, herkes bunu görecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek." ifadelerini kullandı.

"Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan seçimlere ilişkin paylaştığı mesajda, ümitsizliğe kapılmaması konusunda uyardı. Tespitlerinin olduğunu ve bunları anlatacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.”

